Румыния подала жалобу в Европейскую комиссию против Австрии

Бухарест, , 15:27 — REGNUM Румыния пожаловалась Европейской комиссии на власти Австрии, принявшие решение об индексации детских пособий для австрийских работников, чьи дети проживают за границей. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 26 октября.

Министр труда и семьи Румынии Лия Ольгута Василеску направила письмо Европейскому комиссару по социальным вопросам Марианне Тиссен письмо, в котором «решительно отвергает любую инициативу, которая нарушает принцип равенства в контексте свободного передвижения рабочих». Румыния поддерживает позицию Европейской комиссии, которая осудила Австрию за индексацию пособий. Брюссель проверит, соответствует ли эта инициатива европейскому праву.

24 октября Национальный совет Австрии принял решение об индексации детских пособий, согласно которой размер пособия будет рассчитываться на основе прожиточного минимума той страны, где проживают дети работника. Соответственно, пособия значительно сократятся для граждан стран Восточной Европы — прежде всего, поляков, румынов, венгров и словаков, приезжающих в Австрию на заработки.