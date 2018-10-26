РФ предложили отказаться от разговоров с «английской агломерацией»

Москва, , 15:18 — REGNUM Россия «дует против ветра», пытаясь донести свое мнение странам «английской агломерации», заявил 26 октября политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы почему-то зациклились на странах «английской агломерации» и пытаемся им что-то объяснить. Это все равно, что дуть против ветра. У них есть прекрасное объяснение, им комфортно с этим объяснением и они от него не откажутся. Все должно происходить ради чего-то», — сказал он.

По его словам, мир меняется, и «есть страны, с которыми нам надо разговаривать».

«Сейчас некоторые страны, которые еще совсем недавно не играли никакой роли на международной арене, в ближайшем будущем будут играть очень важную роль, и я сейчас отнюдь не про Китай говорю. И вот с ним надо разговаривать», — отметил политолог.

Таким образом Михаил Синельников-Оришак прокомментировал инцидент в американском издании Foreign Policy где из интервью первого заместителя главы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга вычеркнули слова об отсутствии в Донбассе российских войск.