В Братиславе Макрона встретили хлебом и солью

Братислава, , 15:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Братиславу, чтобы встретиться с президентом Словакии и обсудить европейские вопросы, включая прием мигрантов, сообщает Le Figaro.

Визит в Словакию стал частью серии двусторонних встреч президента Франции для поиска сторонников в Европейском союзе.

Президент Словакии Андрей Киска встретился с Эммануэлем Макроном в президентском дворце в Братиславе, в здании стиля рококо 18-го века, где молодые люди в традиционной одежде приветствовали президента Франции хлебом и солью. Президент Словакии преподнес в подарок Эммануэлю Макрону бутылку токайского вина.

Напомним, после Словакии Эммануэль Макрон отправится в Прагу, где встретится с президентом Чехии Милошем Земаном.