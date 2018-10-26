МИД Грузии: Проблемы безопасности постоянно стоят в повестке дня США

Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Проблемы безопасности Грузии, среди которых одной из главных является «ситуация на оккупированных территориях», постоянно стоят в политической повестке дня правительства США, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Встреча проходила 26 октября в МИД Грузии в рамках визита Болтона в Тбилиси.

Как заявил Залкалиани журналистам после встречи, в ходе беседы с представителем президента США были рассмотрены все актуальные вопросы грузино-американских отношений, глобальные и региональные вызовы, отношения с Россией.

«Естественно, один из главных для Грузии вызовов с точки зрения безопасности — это ситуация оккупированных территориях, и эта тема была одной из главных тем нашей беседы. В этом направлении мы имеем очень четкую и очень серьезную поддержку от нашего стратегического партнера — США, этот вопрос постоянно стоит в политической повестке дня США и является предметом их постоянного диалога с Российской Федерацией. Для нас такая поддержка очень важна. Мы обсудили пути выхода из создавшейся ситуации, среди которых одним из важных направлений являются мирные инициативы правительства Грузии, а также активное участие мирового сообщества, главных и непосредственных участников этого процесса», — заявил глава МИД Грузии.

По его словам, на встрече обсуждались пути вопросы сотрудничества в сфере экономики, соглашение о свободной торговле, по которому между двумя странами ведутся активные переговоры, отношения в сфере обороны и безопасности.

По информации Давида Залкалиани, стороны планируют дальнейшее углубление этих отношений, а США выражают активную поддержку процессу евроатлантической интеграции Грузии.

Комментируя грузинским журналистам тему отношений с Грузией и Россией, советник президента США отметил, что часть введенных Вашингтоном против России санкций — это результат действий России по «оккупации грузинских территорий».

«Против России действует целый ряд санкций, часть которых была введена после оккупации Россией территорий Грузии — Абхазии и Южной Осетии. Будет ли обсуждаться вопрос Грузии на встрече Путина и Трампа, сказать не могу, потому что эта встреча состоится на мероприятии, приуроченном к 100-летию окончания первой мировой войны, и встреча будет очень короткой», — сообщил Болтон.

По его же информации, президенту России направлено приглашение посетить Вашингтон, но повестка дня этого визита советнику президента США пока также не известна.