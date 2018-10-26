«Киевский патриархат» замахнулся на название УПЦ

Киев, , 14:57 — REGNUM Украинская православная церковь Московского патриархата не должна носить такое название. После обретения украинской церковью автокефалии её необходимо переименовать в «Русскую православную церковь». Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий.

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При этом украинская церковь получит официальное название — «Украинская православная церковь», а второе название будет «Киевский патриархат». Для этого украинские священники намерены просить Верховную раду Украины принять соответствующий закон. Проект документа уже направлен на рассмаотрение парламентариям.

«Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду», — заявил архиепископ Евстратий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября синод Константинопольского патриархата «аннулировал» решение 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему с лидеров украинских раскольничьих организаций Филарета и Макария. Константинополь намерен создать из украинских раскольников подконтрольную себе церковь, а затем дать ей томос об автокефалии. В русской православной церкви такие решения назвали расколом и приняли решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

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