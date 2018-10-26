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«Замучила совесть» — неожиданной правде ОБСЕ ищут объяснение

Политика

Александр Хуг хочет сказать правду?

«Замучила совесть» — неожиданной правде ОБСЕ ищут объяснение
Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

Москва, 26 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Первого заместителя главы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга «замучила совесть» и поэтому он «хочет обелиться», заявил 26 октября руководитель ИА NewsFront Константин Кнырик в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Хуг заявил американскому изданию Foreign Policy об отсутствии доказательств присутствия российских войск в Донбассе, но эту фразу «подтерли».

Кнырик напомнил, что кроме интервью, Хуг на пресс-конференции восхитился смелостью и стойкостью жителей Донбасса, а также высказал уверенность, что военный конфликт можно прекратить очень быстро, и в нём больше политического, чем военного.

«Скорее всего, его просто замучила совесть. И он напоследок хочет обелиться и сказать хоть какую-то правду», — сказал журналист.

Он не считает действия членов миссии на востоке Украины «совершенными»:

"Мы сто раз фиксировали, как ОБСЕшники приезжают на обед и обедают в тот период, когда идет обстрел. Не едут фиксировать этот обстрел. Мы видели, как они работают, как мирные жители тянули их и показывали свои дома обстрелянные, а они закрывали глаза. Мы это всё лично наблюдали, это всё фиксировалось», — отметил журналист.

По его словам, регулярные войска РФ в Донбассе закончили бы конфликт «в первый же день», а сотрудники миссии ОБСЕ бы «точно их обнаружили».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября издание Foreign Policy опубликовало разъяснение, почему из интервью Александра Хуга исчезли слова об отсутствии в Донбассе российских войск. По утверждению американского СМИ, высказывание не соответствует «настоящему мнению Александра Хуга».

Хуг в интервью заявил об отсутствии доказательств прямого вмешательства России в гражданскую войну в Донбассе.

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Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
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