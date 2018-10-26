Скандал в мэрии Сочи повлиял на действия властей при наводнении — мнение

Сочи, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM На реакцию властей Сочи и их действия оказала влияние ситуация с коррупционными скандалами в мэрии. При этом ни к коммунальщикам, ни к сотрудникам МЧС никаких претензий быть не может — их работа была хорошей. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«В Сочи сегодняшние неприятности с властью, чехарда в некоторой степени повлияло на реакцию властей и их действия. Но службы города работали очень хорошо. И системы водооткачки, и МЧС, они сработали неплохо», — отметил собеседник агентства.

Хорошо сработали и системы оповещения — именно благодаря им, отметил Валерий Касьянов, жители краснодарского побережья были готовы к удару стихии.

«Но надо понимать, что есть масса населенных пунктов, а речь идет о почти 170−180 километрах побережья, которые были охвачены стихией, есть дачные поселки, отдельные дачные постройки, где в принципе все зависит от самого хозяина. Власть над этим работает, но дойти до каждого невероятно сложно», — считает эксперт.

«Сейчас главное — восстановить автомобильное движение, ведь мост, который снесло, он имеет стратегическое значение. Не сомневаюсь, что завтра утром движение восстановят, это облегчит снабжение Сочи. Но проблемы остаются», — отметил Касьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи, вызванного ливневыми дождями, погибли шесть человек. Сочи фактически отрезан от мира из-за размытых автотрасс и железных дорог. При этом 24 октября в Сочи был задержан, а затем и арестован исполняющий обязанности главы администрации, а также главный архитектор города и директор городского МУП «Водоканал».