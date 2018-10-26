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В Самарской области прекращена деятельность двух религиозных групп

Политика

Указанные религиозные группы действовали без необходимых уведомлений Минюста РФ и регионального областного духовного управления мусульман

В Самарской области прекращена деятельность двух религиозных групп
rawpixel
Читает Священное Писание

Самара, 26 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли в Самарской области деятельность двух религиозных групп, имевших отношение к радикальному исламизму. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что указанные религиозные группы действовали без необходимых уведомлений Минюста РФ и регионального областного духовного управления мусульман.

«На данный момент деятельность обеих групп прекращена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности заявил, что ФСБ РФ в 2018 году предотвратила 15 терактов на территории страны.

Читайте также: Путин: ФСБ России с начала 2018 года предотвратила 15 терактов

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