Кто хочет видеть войска РФ в Донбассе, и кому неугодна РПЦ: Радио REGNUM

Москва, 26 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Украина усилила авиационную разведку вдоль границ ДНР;
- ОБСЕ заявляет, что войск России в Донбассе нет, но думает иначе?
- Налоговая Литвы собирается искать уклонистов, в том числе по выпитому алкоголю;
- Филарет предложил сменить на Украине название РПЦ;
- Учёные открыли лекарство для борьбы с болезнью Альцгеймера.
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