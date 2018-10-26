Бывший премьер-министр Малайзии столкнулся с шестью новыми обвинениями

Куала-Лумпур, , 14:42 — REGNUM После обвинения в коррупции бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак снова столкнулся с шестью новыми обвинениями, связанными с различными мегапроектами и погашением государственного долга на сумму 6,6 млрд ринггит, сообщает Sindonews.

Бывшему председателю малайзийской партии «УМНО» грозит срок до 60 лет лишения свободы.

«Все решения, которые я принимал, были не для моих личных интересов. Все обвинения против меня слишком общие. Вы убедитесь в этом позже», — заявил Наджиб Разак.

Адвокат бывшего премьер-министра Мухаммад Шафи Абдулла заявил, что эти обвинения очень грубые и абсурдные.

Одно из обвинений, предъявленных бывшему премьер-министру, связано с инфраструктурным проектом East Cost Rail Link (ECRL) стоимостью 14 млрд долларов США. Проект был согласован правительствами Малайзии и Китая несколько лет назад. Нынешний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает соглашение пагубным для малайзийской нации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд Малайзии предъявил обвинения в отмывании денежных средств Наджибу Разаку. В середине сентября 2018 года Наджиб Разак был снова задержан по подозрению в присвоении 859 млн долларов США.

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