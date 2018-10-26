Депутат: К жертвам наводнения в Сочи привели системные проблемы

Тамбов, , 14:36 — REGNUM Проблемы, которые привели к тому, что во время наводнения в Сочи и Туапсе погибли люди, носят системный характер и нуждаются в системном решении. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артем Александров, отметивший, что сейчас проще найти и наказать «стрелочников», но такой подход вряд ли сможет помочь в устранении проблем.

По мнению Артема Александрова, то, как разворачивались события при наводнении в Туапсе и Сочи, говорят о значительный просчетах местных властей.

«Уже сейчас известно, что система оповещения дала сбой. Огромные государственные и частные инвестиции, направленные на проведение международных спортивных мероприятий, не защитили жителей от природных катаклизмов, наоборот, плотная застройка внесла свою лепту в трагедию», — считает депутат.

«Весной этого года Тамбовская область также пострадала от наводнения, затоплены были целые жилые микрорайоны, масштабы, конечно, несравнимы со стихийным бедствием в Туапсе и Сочи, но проблемы носят системный характер. Перебои в системе оповещения, незаконная застройка вблизи водных объектов и нередко неудовлетворительное состояние искусственно созданных сооружений для защиты от природных катаклизмов и многое другое. Сейчас проще найти стрелочника и его наказать, а прежде всего, нужна системная работа», — сказал Артем Александров.

ИА REGNUM напоминает, что 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Стихия затронула Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи. В результате подтопленными оказались сотни домов, а отдельные участки автомобильных дорог и железнодорожных путей — размытыми. По последним данным, погибли шесть человек. Еще один человек пропал без вести.

Подробности: Наводнение в Туапсе и в Сочи: трансляция ИА REGNUM