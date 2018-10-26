Руководству Симферополя пообещали административную «порку»

Симферополь, , 14:30 — REGNUM Власти Крыма анонсировали детальную проверку деятельности властей Симферополя, по результатом которой последуют конкретные кадровые выводы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Со следующей недели деятельность администрации города Симферополя по целому ряду направлений будет подвергнута детальной проверке. К большому сожалению, власти крымской столицы абсолютно бездарно подошли к вопросу организации процесса дорожного строительства, видны серьёзные проблемы по части вывоза твёрдых коммунальных отходов», — отметил руководитель региона.

По его словам, все конкретные выводы по должностным лицам будут сделаны по итогам следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что результатом работы властней столицы российского полуострова стал полный транспортный коллапс, и абсолютная беспомощность в части организации проведения работ.