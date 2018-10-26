Пятница, 26 Октября 2018 года
15:17:22 МСК

Руководству Симферополя пообещали административную «порку»

Политика

За то, что они «бездарно подошли» к решению накопившихся хозяйственных вопросов

Симферополь, 26 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Власти Крыма анонсировали детальную проверку деятельности властей Симферополя, по результатом которой последуют конкретные кадровые выводы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Со следующей недели деятельность администрации города Симферополя по целому ряду направлений будет подвергнута детальной проверке. К большому сожалению, власти крымской столицы абсолютно бездарно подошли к вопросу организации процесса дорожного строительства, видны серьёзные проблемы по части вывоза твёрдых коммунальных отходов», — отметил руководитель региона.

По его словам, все конкретные выводы по должностным лицам будут сделаны по итогам следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что результатом работы властней столицы российского полуострова стал полный транспортный коллапс, и абсолютная беспомощность в части организации проведения работ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коммунальные проблемы Крыма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить