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Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили дело Хашогги

Политика

Главы дипломатических ведомств двух говорили о ходе расследования по делу убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста

Анкара, 26 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Между министрами иностранных дел Турции и Саудовской Аравии Мевлютом Чавушоглу и Аделем аль-Джубейром состоялись телефонные переговоры, передает Об телеканал HaberTurk.

По сведениям телеканала, главы дипломатических ведомств двух стран обсудили ход расследования по делу убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги было преднамеренным.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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