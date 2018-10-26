Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили дело Хашогги

Анкара, , 14:30 — REGNUM Между министрами иностранных дел Турции и Саудовской Аравии Мевлютом Чавушоглу и Аделем аль-Джубейром состоялись телефонные переговоры, передает Об телеканал HaberTurk.

По сведениям телеканала, главы дипломатических ведомств двух стран обсудили ход расследования по делу убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги было преднамеренным.