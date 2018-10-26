Пятница, 26 Октября 2018 года
15:18:13 МСК

Министерство культуры Украины отчиталось о сохранности реликвий УПЦ МП

Политика

Священники ничего не вывезли в РФ, как утверждал депутат

Киев, 26 октября 2018, 14:28 — REGNUM  Все 155 предметов культурно-исторического наследия, переданные в пользование приходам канонической Украинской православной церкви находятся на месте, заявила первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко 26 октября во время пресс-конференции, сообщило агентство УНН.

«К нам поступило депутатское обращение народного депутата Украины Шухевича с предостережением, что ему известны факты вывоза украинских культурных ценностей за границу Украинской православной церковью Московского патриархата. Поэтому наши музеи заповедники получили поручение от министерства культуры проверить те культурные ценности, которые относятся к государственным фондам и принадлежат этим заповедникам», — напомнила чиновник.

По словам заместителя министра культуры Тамары Мазур, 155 предметов культуры, находящиеся в пользовании у религиозных общин, находятся на месте.

Напомним, 18 сентября министр культуры Евгений Нищук, по запросу депутата Верховной рады и сына одного из главарей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрия, поручил чиновникам провести проверку культурно-исторических ценностей, находящихся в распоряжении УПЦ МП.

Читайте также: Министерство культуры Украины начало инвентаризацию ценностей УПЦ МП

В ходе проверки выяснилось, что Украинская православная церковь обладает весьма скромным набором государственных реликвий.

Читайте также: Ревизоры минкульта Украины не смогли описать ценности в храмах УПЦ МП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить