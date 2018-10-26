Министерство культуры Украины отчиталось о сохранности реликвий УПЦ МП

Киев, , 14:28 — REGNUM Все 155 предметов культурно-исторического наследия, переданные в пользование приходам канонической Украинской православной церкви находятся на месте, заявила первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко 26 октября во время пресс-конференции, сообщило агентство УНН.

«К нам поступило депутатское обращение народного депутата Украины Шухевича с предостережением, что ему известны факты вывоза украинских культурных ценностей за границу Украинской православной церковью Московского патриархата. Поэтому наши музеи заповедники получили поручение от министерства культуры проверить те культурные ценности, которые относятся к государственным фондам и принадлежат этим заповедникам», — напомнила чиновник.

По словам заместителя министра культуры Тамары Мазур, 155 предметов культуры, находящиеся в пользовании у религиозных общин, находятся на месте.

Напомним, 18 сентября министр культуры Евгений Нищук, по запросу депутата Верховной рады и сына одного из главарей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрия, поручил чиновникам провести проверку культурно-исторических ценностей, находящихся в распоряжении УПЦ МП.

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В ходе проверки выяснилось, что Украинская православная церковь обладает весьма скромным набором государственных реликвий.

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