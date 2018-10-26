Рабочая партия Курдистана атаковала турецких военных в Ираке

Багдад, , 14:25 — REGNUM На этой неделе Рабочая партия Курдистана совершила нападение на турецких военных на севере Ирака. Атака произошла на этой неделе в иракской провинции Дияла.

Группа бойцов Рабочей партии Курдистана атаковала пост турецкой армии и захватила его. В ходе этой операции двое турецких военнослужащих были убиты. РПК также установила контроль над прилегающим к посту районом.

Турция относит Рабочую партию Курдистана к террористическим организациям. Цель РПК — создание независимого Курдистана за счет части территорий Турции, Ирака и Сирии. На территории Сирии действуют курдские отряды Народных защитников, которых Анкара считает сирийской ветвью РПК и также внесла в список террористических организаций.

Для борьбы с курдским движением Анкара использует свои вооруженные силы, которые самовольно ввела на территорию Ирака и Сирии.

Следует отметить, что проект Большого Курдистана получил поддержку у США и Израиля. США на территории Сирии создали и поддерживают так называемые Сирийские демократические силы. Их численность составляет около 50 тысяч человек. В основе СДС — курдские вооруженные отряды.

Официальные лица Турции неоднократно обвиняли США в поддержке террористических организаций. Курдский вопрос стал причиной охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Недавно, выступая перед военнослужащими турецкого спецназа, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подготовке военной операции для уничтожения курдских отрядов, находящихся на восточном берегу Евфрата. Этот район контролируется Сирийскими демократическими силами и силами международной коалиции во главе с США.

12 октября негативное отношение к проекту создания курдского «квазигосударства» под протекторатом США устами главы МИД Сергея Лаврова высказала Россия. Ранее РФ воздерживалась от официальных негативных оценок данного проекта.

Следует отметить, что в сентябре этого года из-за позиции США, были сорваны переговоры сирийского правительства с политическим руководством Сирийских демократических сил о возможной ограниченной автономии курдов в составе Сирийской Арабской Республики.