Турция сообщила подробности по покупке С-400

Анкара, , 14:23 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар раскрыл некоторые подробности относительно будущего приобретения российской системы ПВО С-400. Поставка и установка системы C-400 начнется в октябре 2019 года.

До этого турецкие военные будут направлены в Россию для прохождения обучения. Обучение должно стартовать в начале 2019 года.

Приобретение Турцией системы С-400 вызвало серьезное беспокойство в США и других странах НАТО. Предполагается, что данная система сможет собрать детальную информацию об американских истребителях пятого поколения F-35.

Вашингтон оказывал на Анкару сильное давление, чтобы она отказалась от покупки. Однако турецкое руководство проявило характер, и реализация данного проекта идет по графику. Кроме того, Анкара даже попросила Москву ускорить этот процесс.

Следует отметить, что Турция получит ЗРК С-400 «Триумф», которые уже будут оснащены соответствующим запросчиком-ответчиком «свой-чужой». Данное оборудование будет изготовлено в России в соответствии со стандартами НАТО.