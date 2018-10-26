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Сирийская армия готова начать наступление в Алеппо

Политика

В результате обстрелов боевиков за четыре дня погибли восемь мирных жителей Алеппо, есть раненые

Сирийская армия готова начать наступление в Алеппо
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 26 октября 2018, 14:19 — REGNUM  Сирийская арабская армия готовится начать новую военную операцию в западной части Алеппо. Об этом новостному ресурсу Al-Masdar News сообщил высокопоставленный сирийский военный из Алеппо.

В частности, он сказал, что высшее командование сирийской армии в Дамаске уже сыто по горло обещаниями Турции заставить джихадистов уйти из обозначенной демилитаризованной зоны к западу от Алеппо.

Сирийские военные неоднократно наблюдали, как исламисты совершали нападения на западную часть Алеппо, в то время как турецкая армия наблюдает за этим с расстояния всего в несколько сотен метров.

Сирийский офицер сообщил, что соглашение о прекращении огня не действует, т. к. джихадисты каждую ночь наносят удар по Алеппо, а потом прячутся в бункере, когда начинается ответный огонь сирийской армии.

Далее он сообщил, что до начала наземной операции по обеспечению мира и безопасности в городе Алеппо осталось несколько недель.

Ранее сообщалось, что за последние четыре дня боевики нанесли мощные удары по западному Алеппо со своих позиций в Кафр-Хамре и Эль-Лайрамуне. В результате этих нападений в густонаселенном районе Нового Алеппо погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, есть раненые.

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Война в Сирии
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