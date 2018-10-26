Климкин анонсировал переговоры МИД Украины и Венгрии

Киев, , 14:15 — REGNUM В декабре 2018 года состоится встреча министров иностранных дел Венгрии и Украины, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Об этом сообщает «Укринформ».

По сведениям агентства, переговоры глав дипломатических ведомств могут состояться 6 или 7 декабря в Милане в ходе заседания Совета министров ОБСЕ.

«Мы договорились встретиться через месяц во время министерской встречи ОБСЕ в Милане», — подчеркнул украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия предложила Украине оформить двустороннее соглашение о взаимной защите национальных меньшинств. По его словам, такая инициатива вызвана итогами переговоров в Люксембурге, где венгерская и украинская стороны признали необходимость преодолеть «вызовы» в отношениях Киева и Будапешта.

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