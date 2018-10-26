Автотрассы и железные дороги нужно уводить от побережья Кубани – эксперт

Краснодар, , 14:14 — REGNUM Автомобильные и железные дороги в Краснодарском крае нужно уводить от побережья. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«Я ни в коем случае не хочу оправдывать власти. Но все сооружения, которые были построены к Олимпиаде в Сочи, проверку стихией прошли. В аварийном состоянии оказались трассы, мостовые переходы. Их строили еще в советское время, они, конечно, изношены», — отметил собеседник агентства.

По мнению Валерия Касьянова, часть проблем, которые сегодня получила Кубань из-за сильных ливней и наводнения, можно было бы предотвратить.

«Вопрос о строительстве автомобильной трассы, которая ушла бы от побережья, поднимался неоднократно. Неоднократно предлагалось увести и автомобильную, и железнодорожную трассы от побережья. Есть опыт мировой — Франция в течение 30 лет уходила от этого, и она смогла с южного побережья убрать все железные дороги и автомобильные трассы провести более комфортно. Конечно, есть масса проектов на этот счет, они рассматриваются — но этого мало», — добавил Валерий Касьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября из-за сильных ливней в Туапсинском, Апшеронском районе и в Сочи затопленными оказались более 2,3 тыс. домов, 33 тыс. человек остались без света, фиксировались нарушения подачи газа и воды. Из-за размыва дорог и железнодорожного полотна фактически изолированным оказался Сочи. 36 пассажирских поездов отменено. Известно о шести погибших. В регионе действует режим ЧС.