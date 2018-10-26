Поставщики алюминия в США не заметили пошлин Трампа – Wall Street Journal

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Несмотря на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт алюминия, европейские поставщики этого металла так и не почувствовали какого-либо негативного воздействия со стороны принятых администрацией мер, сообщает американское издание Wall Street Journal.

Так, какого-то негативного воздействия не ощутила на себе норвежская компания Norsk Hydro AS A. По словам ее пресс-секретаря Хальвура Молланда, компания «делает такие же деньги, как и прежде».

«Немецкие компании утверждают, что введенные пошлины не беспокоят их пока», — подчеркнул член совета директоров ассоциации производителей алюминиевой продукции Германии GDA Кристиан Вельнер.

Более того, ряд производителей, таких как Alimex GmbH, указывают даже на рост объемов импорта продукции в США. Это связано с тем, что конкуренты европейских поставщиков в США воспользовались введением Трампом пошлин для повышения цен на алюминий. Их примеру и последовали иностранные поставщики, иногда даже находя новые условия более выгодными, нежели прежде.

«Трамп смог повысить уровень цен на местном уровне в США в условиях роста спроса», — подчеркнул исполнительный директор компании Alimex Филип Грёте.

«Мы смогли повысить цены более чем на 10% на ряд конкретных товаров», — добавил он.

Напомним, пошлины на сталь и алюминий президент Трамп ввел в связи с интересами национальной безопасности — для того чтобы поддержать производителей стали и алюминия в США, а также компенсировать бюджетный дефицит. Этот шаг многие называют началом торговых войн США.