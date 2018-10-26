Противники добычи бурого угля готовят протест в Рейнской буроугольной зоне

Дюрен, Германия, , 14:02 — REGNUM Защитники окружающей среды вновь съезжаются в немецкий Рейнский буроугольный район, чтобы воспрепятствовать рытью карьеров для открытой добычи бурого угля, пишет издание Die Welt 26 октября.

Активисты хотят заблокировать работу строительной техники в выходные дни 27−28 октября. Первые автобусы с участниками протеста прибыли уже 25 октября, 26 октября ожидается прибытие еще 1000 человек из Праги. Лагерь протеста будет построен в Дюрене, к югу от леса Хамбахер Форст.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября полиция уже ликвидировала палаточный лагерь защитников природы в Керпен-Манхайме, построенный без разрешения.

На этой неделе в местном административном центре Бергхайм прошла демонстрация тысяч работников угледобывающей сферы, которые опасаются потерять работу из-за движения экологов и намерения властей перейти на другие источники энергии. Их девиз — «Без хорошей работы нет хорошего климата».

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