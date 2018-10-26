Марин Ле Пен: присутствие полиции в школе — окончательная мера

Париж, , 13:54 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присутствие правоохранительных органов в школах — «окончательная мера», до этого можно принять ряд других действий, сообщает Le Figaro.

«Это окончательная мера, до этого многое предстоит сделать», — заявила Марин Ле Пен.

Глава партии выступила против «интернационализации школы». «Я бы предпочла, чтобы в полицейском участке был кто-то, кто бы курировал школы и к кому можно было бы обратиться в случае, требующем присутствие полиции», — отметила Марин Ле Пен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марин Ле Пен подчеркнула, что случай, недавно произошедший во французской школе, когда ученик угрожал оружием своему преподавателю, был «жестоким и несколько ужасающим».

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