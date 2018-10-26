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Филарет предложил сменить название структуре РПЦ на Украине

Политика

По его словам, на «объединительном соборе» по созданию Единой поместной украинской церкви будет зафиксировано объединение трех церквей

Киев, 26 октября 2018, 13:45 — REGNUM  Название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) следует изменить на «Российскую православную церковь на Украине», заявил на пресс-конференции в Киеве глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет.

По его словам, на «объединительном соборе» по созданию единой поместной украинской церкви будет зафиксировано объединение трех церквей (УПЦ МП, Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви) «в одну Украинскую православную церковь».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава раскольников Филарет заявил, что война в Донбассе началась по воле бога, для того чтобы верующие перешли из канонической Украинской православной церкви в раскольничью организацию «Киевский патриархат».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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