Филарет предложил сменить название структуре РПЦ на Украине

Киев, , 13:45 — REGNUM Название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) следует изменить на «Российскую православную церковь на Украине», заявил на пресс-конференции в Киеве глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет.

По его словам, на «объединительном соборе» по созданию единой поместной украинской церкви будет зафиксировано объединение трех церквей (УПЦ МП, Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви) «в одну Украинскую православную церковь».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава раскольников Филарет заявил, что война в Донбассе началась по воле бога, для того чтобы верующие перешли из канонической Украинской православной церкви в раскольничью организацию «Киевский патриархат».

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