Итальянская «Лига» уберет из названия «Север» и добавит «Сальвини»

Рим, , 13:42 — REGNUM В ближайшее время партия Маттео Сальвини, которая формально все еще называется «Лигой Севера», сменит название и эмблему, сообщает Il Giornale в пятницу, 26 октября.

Новым названием партии будет «Лига премьера Сальвини» (Lega per premier Salvini, что можно также перевести как «Лига ради премьерства Сальвини»).

Партия уже давно не использует свое официальное название, именуясь просто «Лигой», а нынешний слоган партии почти совпадает с будущим названием (Lega — Salvini premier).

Но теперь в правящей партии намерены убрать и формальное напоминание о своем былом периоде североитальянского сепаратизма, поскольку программой партии давно уже является установка на суверенитет всей Италии, отмечают авторы.

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