Зампрокурора Башкирии задержан при попытке покинуть Россию

Москва, , 13:33 — REGNUM Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, подозреваемого в крупной взятке, задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть пределы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что в отношении Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело.

По версии СКР, Горбунова и Шаретдинова подозревают в получении взятки — в 2017 году подозреваемые получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 млн рублей «за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы» при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.