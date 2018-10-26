Пятница, 26 Октября 2018 года
15:17:08 МСК

Зампрокурора Башкирии задержан при попытке покинуть Россию

Политика

В отношении Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело

Москва, 26 октября 2018, 13:33 — REGNUM  Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, подозреваемого в крупной взятке, задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть пределы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что в отношении Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело.

По версии СКР, Горбунова и Шаретдинова подозревают в получении взятки — в 2017 году подозреваемые получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 млн рублей «за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы» при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить