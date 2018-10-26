ОБСЕ говорит, что войск РФ в Донбассе нет, но думает иначе — Foreign Policy

Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Из интервью первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга, которое он дал американскому журналу Foreign Policy, изъята фраза об отсутствии российских войск в Донбассе. Разъяснение этого факта опубликовано 25 октября на сайте издания.

По мнению Foreign Policy:

«Мы убрали из интервью слова об отсутствии доказательств присутствия РФ на востоке Украине потому, что они не соответствуют настоящему мнению Александра Хуга».

Как считает издание, Хуг предъявил достаточно доказательств «интервенции» российской армии в Донбасс.

Напомним, ранее Александр Хуг заявил об отсутствии доказательств прямого вмешательства России в гражданскую войну в Донбассе. По его словам, военная форма с российскими опознавательными знаками не может служить таким доказательством, поскольку её без проблем можно купить где угодно.

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