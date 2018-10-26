Северная Корея получила новую порцию санкций от ЕС

Брюссель, , 13:30 — REGNUM Три северокорейских торговых судна попали под очередные ограничения Евросоюза против КНДР. В чёрный список они были внесены по решению Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Поводом стало подозрение на транспортировку нефтепродуктов, осуществляемая в нарушение ограничительного режима ООН. Об этом 26 октября сообщает официальный журнал Евросоюза.

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«Комитет СБ ООН, учрежденный резолюцией 1718 (2006), обозначил 16 октября три судна для запрета на вход в порты», — следует из документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР принял решение о введении санкций в отношении 21 судоходной компании, 27 судов и одного физического лица за участие в схемах по перевозкам нефти и угля в обход санкций.

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Позднее, в апреле 2018 года, санкции в отношении КНДР были расширены. В чётный список ЕС попали ещё четырёх физических лица. По заявлению Евросоюза, они участвовали в финансовых махинациях, которые предположительно поспособствовали развитию ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, а также замораживание активов фигурантов чёрного списка.

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