На Украине предложили ввести новые санкции против российских компаний

Киев, , 13:31 — REGNUM Украине нужно ввести новые санкции против российских компаний, в частности нужно полностью запретить работу российских банков. Об этом 26 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Киевского городского совета, член партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Бондарчук.

«Мы должны вводить санкции против российских компаний. Российские банки не должны работать в Украине», — сказал Бондарчук.

Он возмутился, что на Украине доля российских банков выросла на треть. При этом между Украиной и Россией вырос товарооборот.

«Российские банки себя прекрасно чувствуют — доля российских банков выросла на треть. Вы говорите, у нас идет война, а почему у нас увеличивается товарооборот с Россией? Почему у нас во время войны растет товарооборот с Россией? Мы должны ориентироваться на Европу, США, на другие рынки. Да, идет переориентация», — признал Бондарчук.

Кроме того, депутат отметил, что сегодня Киев вынужден сотрудничать с Международным валютным фондом, поскольку экономика Украина не растет. Бондарчук возмутился, что украинские власти до сих пор не могу защитить право на частную собственность, из-за чего в стране процветает рейдерство.

«К сожалению, сегодня Украина не может без кредитов МВФ, потому что экономика не растет. Чтобы росла экономика, должны быть как внутренние, так и внешние инвестиции. Законы, которые существуют, не защищают инвесторов. У нас в стране процветает рейдерство. У нас есть сотни случаев, когда инвесторы, в частности в аграрной сфере, просто теряют свои средства. У нас есть возможность того, что вы завтра не увидите в Реестре право собственности на свое имущество… Государство не защищает инвесторов», — возмутился Бондарчук.

Ранее, 23 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что очередные санкции в отношении Украины заблокируют украинские активы на территории РФ и введут запрет на вывод финансовых капиталов.

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — рассказал Медведев.

Напомним, по итогам 2017 года Россия оставалась крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно данным госкомстата Украины, в 2017 году общая сумма товарооборота Украины с РФ составила 11 млрд долларов. Так, объем экспорта товаров в РФ составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.