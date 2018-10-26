Первого зампрокурора Башкирии подозревают в крупной взятке

Уфа, , 13:23 — REGNUM В отношении первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что Горбунова и Шаретдинова подозревают в получении взятки. По версии следствия, в 2017 году подозреваемые получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 млн рублей.

Сообщается, что деньги были получены «за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы» при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

СКР сообщает, что Горбунов пытался покинуть российскую территорию, однако был задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.