Петербург предложит Госдуме запретить в РФ кальянные в жилых домах

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Петербургские законодатели, разработавшие региональный закон о запрете кальянных в жилых домах, попробуют распространить этот опыт на всю страну. Они подготовили законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», сообщили 26 октября в комитете Заксобрания Петербурга по законодательству.

Напомним, в июле в первом чтении был принят петербургский закон о запрете кальянных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях, расположенных во дворах. За нарушение этих требований предлагается штрафовать: должностных лиц на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц — на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Теперь аналогичный законопроект предлагается отправить на рассмотрение федеральных законодателей. Эта инициатива будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний Заксобрания Петербурга.

Как поясняет автор документа Денис Четырбок («Единая Россия»), проблема нежелательного соседства кальянных с жилыми помещениями актуальна не только для Петербурга, но и для других регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, преследование кальянных активно поддерживает спикер Заксобрания Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров. «Там обкурившиеся наши с вами дети! <…> Дети, которые не в состоянии встать даже с места. Смотреть на это было не то что страшно, а мерзостно», — рассказал он после посещения одного из таких заведений с целью проверки.

Напомним, ранее Заксобрание Петербурга приняло закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход в кальянные.

Читайте ранее в этом сюжете: «Там обкурившиеся дети»: в Петербурге прикрывают кальянные