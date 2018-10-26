Самолёт с Путиным приземлился в Югре в сложных метеоусловиях

Ханты-Мансийск, , 13:29 — REGNUM Самолёт ТУ-214 с президентом России Владимиром Путиным на борту благополучно приземлился в Ханты-Мансийске в 14:34 по местному времени (12:34 мск) в сложных метеоусловиях. В Югре объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Помимо выездного заседания президентского Совета по межнациональным отношениям, глава государства посетит Музей природы и человека. Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО, Владимир Путин познакомится с деятельностью этого научно-культурного учреждения и осмотрит представленные в нем историко-этнографические экспозиции.

Напомним, в повестке выездного заседания Совета по межнациональным отношениям, которое состоится 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске, запланировано обсуждение мер по защите языков народов России, проблематика пространственного и демографического развития страны.

Кроме того, 26 октября в Югорском государственном университете проходит I Международная научно-практическая конференция «Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации». В мероприятии принимают участие учёные из России, Венгрии и Финляндии.

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