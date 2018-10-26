Война Фанара с Москвой угрожает христианам Ближнего Востока

Станислав Стремидловский, , 13:47 — REGNUM

После того как базирующийся в Афинах портал Orthodoxia.Info, предположительно связанный с Константинопольским патриархатом (ранее это издание опубликовало выдержки из стенограммы закрытых переговоров между константинопольским патриархом Варфоломеем и московским патриархом Кириллом в Стамбуле), процитировал заявление Варфоломея о «черной пропаганде Москвы» и «братьях-славянах», стало ясно, что эскалация между двумя Церквями переходит на новый уровень. Напомним, что писал Orthodoxia.Info:

«Выступая на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, посвященном 150-летию со дня учреждения общины Ферикой, патриарх пояснил, что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских соборов и являются обязательными для всех в православии. «Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, которые принял вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора», — сказал однозначно патриарх Варфоломей, который, пользуясь случаем, рассказал грекам Константинополя, что он прекрасно знает о «хорошо оплачиваемых статьях» и о «черной пропаганде» с русской стороны, которая направлена против Вселенского патриархата… Это, наверное, первый раз, когда вселенский патриарх «принимает вызов» Москвы относительно украинского вопроса, подчеркивая, что «наши братья-славяне не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации в православии».

Таким образом, можно сказать, что Фанар завязал в один клубок сразу несколько проблем: украинский вопрос, конфликт из-за него с Московским патриархатом, сложные отношения между «братьями-греками» и «братьями-славянами» на площадках мирового православия. Но, таким образом, Константинопольский патриархат фактически признался в том, что он как минимум дистанцируется от действий России и Русской православной церкви по защите ближневосточных христиан, а как максимум, возможно, потихоньку ставит палки в колеса. Странное поведение Фанара на этом направлении не сказать, чтобы и раньше было секретом. Как рассказывал в эфире телеканала «Царьград» в октябре 2017 года председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, ИППО было одним из первых в России, которое стало оказывать гуманитарную помощь охваченной войной Сирии. Пытались сотрудничать и с Константинопольским патриархатом.

По словам Степашина, он разговаривал с Варфоломеем, попросил, «чтобы он не обижался, что мы, русские, снова усиливаем свое влияние». И предложил «вместе заниматься еще благотворительной помощью, Сирией, Ближним Востоком». Тут у константинопольского патриарха «энтузиазм немножко пропал». Надо полагать, что пропал он ввиду давней ревности Фанара к присутствию Москвы в регионе и такой же застарелой обиды на то, что Россия традиционно в ближневосточных делах поддерживала арабов-христиан, которых затирают в местных патриархатах их греческие сослуживцы. Мы не будем сейчас разбираться, кто прав, а кто виноват в этих ветхих спорах. Заметим только, что положение христиан на Ближнем Востоке вне национальности и конфессиональной принадлежности сегодня таково, что любые распри играют на руку прикрывающимся исламской верой экстремистам всех мастей и их западным покровителям.

Константинопольский патриархат уже вступил в клинч несколько лет назад с сирийским Антиохийским патриархатом. Как будто в Сирии у христиан и так нет проблем, как будто их там не преследуют джихадисты, мятежники и иные силы, альтернативные администрации сирийского президента Башара Асада. Не случайно поэтому по итогам состоявшейся в октябре сего года встречи в Белграде патриарха Антиохийского Иоанна и сербского патриарха Иринея в их совместном заявлении прозвучало, что «визит прошел в контексте сложных и болезненных обстоятельств, которые испытывают в настоящее время верные чада Антиохийской православной церкви в Сирии, Ливане и Ближнем Востоке». Констатируя «непрекращающиеся убийства мирных жителей, террористические атаки, насильственную иммиграцию и различные формы политической и социальной нестабильности в странах Ближнего Востока», главы Церквей в совместном заявлении также назвали «ситуацию, сложившуюся на Украине в результате действий Константинопольского патриархата, угрозой, способной вызвать длительное разделение в православной церкви».

А это значит не только то, что Московскому патриархату, вынужденному бросить все свои силы сейчас на решение украинского вопроса, связывают на православном направлении руки в Сирии. Косвенным образом действия Фанара бьют и по совместной работе в этой истерзанной гражданской войной стране Русской православной церкви и Католической церкви. Ведь после встречи в Гаване в феврале 2016 года, на которой папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в совместном заявлении уделили очень много внимания гуманитарным вопросам в Сирии и в целом на Ближнем Востоке (в том числе преследованию христиан), со стороны католиков и православных России последовали конкретные совместные проекты, обе стороны оказали сирийским единоверцам и не только им осязаемую помощь.

И в этой связи очень большое сожаление вызывает тот факт, что Константинопольский патриархат в своей «войне» против РПЦ фактически подыгрывает тем человеческим представителям рати злобы поднебесной, которые хотели бы ликвидировать христианское присутствие в его колыбели — на Ближнем Востоке.