В Кремле назвали темы саммита глав России, Турции, Германии и Франции

Москва, , 13:14 — REGNUM Участники предстоящего саммита глав России, Германии, Турции и Франции, который пройдёт 27 октября в Стамбуле, рассчитывают на урегулирование в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин и Эрдоган проведут двустороннюю встречу в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобный саммит — это первая встреча в таком формате, поэтому пока сложно назвать конкретные темы, которые будут затронуты сторонами.

«Франция и Германия принимали участие в обсуждении сирийской проблематики в ином режиме, а сейчас речь идет о совмещении различных форматов для сверки часов, для обсуждения, для попытки нащупать общие темы», — пояснил Песков.

По его словам, также ожидается, что по итогам четырёхстороннего саммита главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин посетит Турцию с рабочим визитом. Глава государства примет участие во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Планируется, что стороны обменяются мнениями по сирийской проблематике. В частности, будут затронуты вопросы продвижения процесса политического урегулирования, создания условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры. Также предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов. Кроме того, состоятся двусторонние беседы.

Добавим, что саммит был организован по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предложение провести подобную встречу на уровне глав государств Эрдоган озвучил летом 2018 года.