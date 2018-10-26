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Марин Ле Пен: правительство Макрона — это сброд нахалов

Политика

«Думают, что они полубоги»

Париж, 26 октября 2018, 13:25 — REGNUM  «Сборищем нахалов» назвала кабинет министров Франции лидер французской партии «Национальное Объединение» Марин Ле Пен. Таким эпитетом наградила она политических оппонентов в эфире утренней передачи на радио Europe1 и продублировала его на своей странице в Twitter 26 октября.

«Это правительство — сборище нахалов, которые ничего в своей жизни не испытали, и которые думают, что выбор их [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном делает из них полубогов», — заявила Ле Пен.

Напомним, Марин Ле Пен заняла второе место на выборах президента Франции в 2017 году. Во втором туре она набрала 33,9% голосов, уступив Эмманюэлю Макрону.

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Политическая жизнь Франции
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