Марин Ле Пен: правительство Макрона — это сброд нахалов

Париж, , 13:25 — REGNUM «Сборищем нахалов» назвала кабинет министров Франции лидер французской партии «Национальное Объединение» Марин Ле Пен. Таким эпитетом наградила она политических оппонентов в эфире утренней передачи на радио Europe1 и продублировала его на своей странице в Twitter 26 октября.

«Это правительство — сборище нахалов, которые ничего в своей жизни не испытали, и которые думают, что выбор их [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном делает из них полубогов», — заявила Ле Пен.

Напомним, Марин Ле Пен заняла второе место на выборах президента Франции в 2017 году. Во втором туре она набрала 33,9% голосов, уступив Эмманюэлю Макрону.

Читайте также: Марин Ле Пен обнародовала меры для «борьбы с одичанием в школе»