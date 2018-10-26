Ярославский чиновник обвинил больных в симуляции и иждивенчестве

Ярославль, , 13:13 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев, курирующий вопросы социальной политики, призвал депутатов областной думы поддержать оптимизацию больниц в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА.

Вопрос объединения больниц рассматривался на заседании комитета по здравоохранению областной думы. Селезнев предложил не бояться этого слова. Он заявил, что штаты больниц раздуты, сравнив персонал с лишними консьержами в жилом доме.

Оптимизация — слово это страшное, оно не нравится всем, особенно публичным людям таким как депутаты. Но вы остались в плену тех первых ошибок и того общественного резонанса, что были в начале оптимизации 11−12−13 годов. Все учатся, научились организаторы тоже, теперь никто так не подходит. Вспомните, за что Вундервальда (бывший директор департамента здравоохранения Ярославской области — ИА REGNUM ) уволили, за то, что он закрыл родильный дом, где были одни роды в неделю. Я тогда в Москве был, тоже читал о нем и об этой истории. Одни роды в неделю. А представляете, что такое родильное отделение содержать? И одни роды в неделю. Я хотел бы привести пример. Вы вот заехали в новую квартиру и получаете первый счет от управляющей компании и удивляетесь, почему так много. Они говорят: «У нас 10 консьержей, 10». «Почему?» «Но так удобней же им, консьержам». Вы начинаете возмущаться. А когда речь идет о государственных деньгах, о средствах системы ОМС, вы не возмущаетесь, говорите, как можно проводить эту оптимизацию. Сейчас мы занимаемся оптимизацией только административно-управленческого аппарата, — заявил Игорь Селезнев.

На заседании депутаты подняли тему закрытия отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы на левом берегу города Тутаева. Жители города жаловались на то, что медицина станет менее доступной. Но Селезнев назвал отделение богадельней, заподозрив пациентов в симуляции.

Вот смотрите, предложили же замену, я прокомментирую, что такое койко-сестринский уход? Там даже терапевта нет ставки. Сестринский уход. Вот такая богадельня, где люди лежат, получают уколы, кушают, спят. Департамент предложил вместо этих 10 коек сестринских дневной стационар. В чем проблема? Проблема в том, что негде ночевать после уборки картошки, в основном», — заявил зампред Ярославского правительства Игорь Селезнев.

Из слов чиновника выходит, что пациенты паразитируют на системе здравоохранения, а лишние койки «отъедают деньги у системы»:

Как мне сказала одна дама пациентка в 3 больнице. Я спросил: «Вам что здесь делают?» «Мне укол делают». Мы с ней прошлись по коридору. «А вы далеко живете? Можете на укол приходить?» «Нет. Мне надо здесь лежать». «А почему?» И она мне толкает стакан: «А здесь же посуду моют и убирают». У нас много плохих коек, терапевтических, сестринских, а они отъедают деньги системы. Они занимают тех врачей, которых ждет первичное звено», — сказал Игорь Селезнев.

Игорь Селезнев предложил депутатам областной думы поддержать начатую оптимизацию.

У меня был главный врач одной из районных больниц — 196 прочих и 210 медицинских работников, то есть 50 на 50. А зарабатывают деньги только медики. А делятся на всех. Не бойтесь оптимизации. Вы помогать должны. Мы же те деньги, которые высвободятся, на них будем менять оборудование. У меня, вон, в Угличе, 2 года не могут починить эндоскоп, а надо 4 миллиона», — сказал Игорь Селезнев.

Впрочем, оптимизма у депутатов планы властей не вызывали.

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