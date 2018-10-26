В Киргизии назначили нового министра культуры, информации и туризма

Бишкек, , 13:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Азамата Жаманкулова на должность министра культуры, информации и туризма. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что прежний министр культуры, информации и туризма Султанбек Жумагулов, занимавший этот пост с 3 ноября 2017 года, скончался в результате онкологического заболевания 8 октября 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что до этого Азамат Жаманкулов в течение почти трех лет занимал должность директора департамента туризма министерства культуры, информации и туризма Киргизии, на которую он был назначен 9 декабря 2015 года.