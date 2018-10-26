Индонезия ожидает ответный визит короля Марокко с 1960 года

Джакарта, , 13:15 — REGNUM Индонезийское правительство надеется, что король Марокко Мохаммед VI посетит Джакарту с ответным визитом, так как последняя встреча на уровне глав государств произошла в 1960 году, когда индонезийский президент Сухарто прибыл с официальным визитом в Марокко, сообщает Sindonews.

«Мы попросили марокканскую сторону подготовить визит короля Марокко в Индонезию», — отметил заместитель главы МИД Индонезии Абдуррахман Фахид.

Издание подчеркивает, что король Мохаммед VI планировал посетить Индонезию в конце 2017 года. Он должен был посетить демократический форум на Бали. Однако, из-за извержения вулкана Агунг на Бали, место проведения форума было перенесено в Бантен, а король Мохаммед VI отменил визит в Индонезию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Марокко заключили пять меморандумов о взаимопонимании в сферах безвизового режима, борьбы с наркотиками, дипломатии, религии и энергетики.

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