В Киргизии назначен новый министр труда и соцразвития

Бишкек, 26 октября 2018, 13:11 — REGNUM Улукбек Кочкоров назначен на должность министра труда и социального развития Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Отметим, что ранее занимавшая этот пост Таалайкул Исакунова ушла в отставку после череды скандалов, связанных с многочисленными нарушениями порядка выезда в служебные загранкомандировки и использования дипломатических паспортов руководством ведомства.
Справка ИА REGNUM :
Кочкоров Улукбек Тойчубаевич родился 24 июня 1974 года в селе Кара-Бак Ошской области Киргизской ССР.
- В 1995 году окончил Киргизский государственный национальный университета им. Баласагына по специальности «Финансы и Кредит».
- В 1997 году окончил высшие курсы госкомитета нацбезопасности Киргизии.
- В 2001 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ России.
- В 2003 году окончил Киргизский национальный университет по специальности «Юриспруденция».
- С 1995 по 1997 годы — ведущий специалист по бюджету Свердловского районного финансового отдела города Бишкек, ведущий специалист министерства финансов и экономики Киргизии.
- С 1997 по 2008 годы — сотрудник госкомитета нацбезопасности Киргизии, занимал различные должности вплоть до заместителя начальника управления.
- С 2009 по 2010 годы — начальник управления госкомитета по налогам и сборам Киргизии.
- С 2011 по 2015 годы — депутат парламента Киргизии.
- С 2013 по 2015 годы — председатель фракции «Ата-Журт» парламента Киргизии.
- С 2017 года по настоящее время — председатель партии «Жаны доор».