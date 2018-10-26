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В Киргизии назначен новый министр труда и соцразвития

Политика

Им стал председатель партии «Жаны доор»

Бишкек, 26 октября 2018, 13:11 — REGNUM  Улукбек Кочкоров назначен на должность министра труда и социального развития Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что ранее занимавшая этот пост Таалайкул Исакунова ушла в отставку после череды скандалов, связанных с многочисленными нарушениями порядка выезда в служебные загранкомандировки и использования дипломатических паспортов руководством ведомства.

Справка ИА REGNUM :

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич родился 24 июня 1974 года в селе Кара-Бак Ошской области Киргизской ССР.

  • В 1995 году окончил Киргизский государственный национальный университета им. Баласагына по специальности «Финансы и Кредит».
  • В 1997 году окончил высшие курсы госкомитета нацбезопасности Киргизии.
  • В 2001 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ России.
  • В 2003 году окончил Киргизский национальный университет по специальности «Юриспруденция».
  • С 1995 по 1997 годы — ведущий специалист по бюджету Свердловского районного финансового отдела города Бишкек, ведущий специалист министерства финансов и экономики Киргизии.
  • С 1997 по 2008 годы — сотрудник госкомитета нацбезопасности Киргизии, занимал различные должности вплоть до заместителя начальника управления.
  • С 2009 по 2010 годы — начальник управления госкомитета по налогам и сборам Киргизии.
  • С 2011 по 2015 годы — депутат парламента Киргизии.
  • С 2013 по 2015 годы — председатель фракции «Ата-Журт» парламента Киргизии.
  • С 2017 года по настоящее время — председатель партии «Жаны доор».

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Политическая жизнь Киргизии
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