В Киргизии назначен новый министр труда и соцразвития

Бишкек, , 13:11 — REGNUM Улукбек Кочкоров назначен на должность министра труда и социального развития Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что ранее занимавшая этот пост Таалайкул Исакунова ушла в отставку после череды скандалов, связанных с многочисленными нарушениями порядка выезда в служебные загранкомандировки и использования дипломатических паспортов руководством ведомства.

Справка ИА REGNUM :

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич родился 24 июня 1974 года в селе Кара-Бак Ошской области Киргизской ССР.