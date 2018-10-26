Запрещены полеты истребителей F-35B морской пехоты США

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Американское издание Marine Corps Times сообщило, что на днях приостановлены полеты ряда истребителей пятого поколения F-35. Это второй случай за текущий месяц, и он связан с необходимостью дополнительной проверки двух деталей двигателя на самолетах более раннего выпуска.

11 октября 2018 года Пентагон уже объявлял о временной приостановке полетов всего парка F-35. Приостановили полеты и союзники США, чьи ВВС закупили данные истребители. Возникли проблемы с трубкой топливопровода двигателя. Данная неисправность привела к крушению F-35B 28 сентября 2018 года. После проверки всех самолетов и проведения необходимых работ полеты были возобновлены.

Однако далее в ходе дополнительных проверок были обнаружены еще две трубки топливопровода двигателя, которые могут потребовать замены. В первую очередь это коснется модели F-35B, которая стоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. На данный момент приостановлено использование нескольких десятков F-35B раннего года выпуска, имеющих определенное количество часов налета.

Две трубки топливопровода двигателя в F-35B должны быть замены. Что касается остальных моделей F-35, то их замена будет производиться в ходе планового технического обслуживания.

Модель самолета F-35B подвергается большему износу, так как использует короткие взлеты и вертикальные посадки, а в данных режимах двигатели подвергаются повышенным нагрузкам.