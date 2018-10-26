Путин 26 октября проведет международный телефонный разговор — Песков

Москва, , 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 26 октября, проведет международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня на повестке дня — международный телефонный разговор», — заявил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что сегодня Путин посетит Ханты-Мансийский автономный округ.

Напомним, 26 октября в Ханты-Мансийске глава государства примет участие в выездном заседании Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Ранее сообщалось, что в столицу Югры прибыл вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он осматривает стройплощадки жилых комплексов в сопровождении губернатора ХМАО Натальи Комаровой и её заместителя по строительству Андрея Зобницева.

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