В Казахстане планируют расширить функции спецслужб

Астана, , 12:59 — REGNUM Государственное учреждение Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана планируют переименовать в республиканское государственное учреждение и расширить его функции, сообщает 26 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект указа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Согласно проекту документа, КНБ будет обеспечивать информационную безопасность объектов информатизации органов национальной безопасности и пограничной службы, реагировать на террористов в пределах континентального шельфа, а также обслуживать и ремонтировать транспортные средства и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в структуре Комитета национальной безопасности Казахстана сформированы два новых департамента, что связано с созданием Туркестанской области.

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