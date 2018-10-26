Пятница, 26 Октября 2018 года
13:34:50 МСК

В Казахстане планируют расширить функции спецслужб

Политика

Часть поправок засекречена

Астана, 26 октября 2018, 12:59 — REGNUM  Государственное учреждение Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана планируют переименовать в республиканское государственное учреждение и расширить его функции, сообщает 26 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект указа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Согласно проекту документа, КНБ будет обеспечивать информационную безопасность объектов информатизации органов национальной безопасности и пограничной службы, реагировать на террористов в пределах континентального шельфа, а также обслуживать и ремонтировать транспортные средства и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в структуре Комитета национальной безопасности Казахстана сформированы два новых департамента, что связано с созданием Туркестанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане изменили структуру комитета национальной безопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить