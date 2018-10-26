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Песков о ЧС на Кубани: «Стихия достаточно безжалостна»

Политика

Сильные ливни в Краснодарском крае не прекращались несколько дней

Москва, 26 октября 2018, 12:50 — REGNUM  В настоящее время в Краснодарском крае, который подвергся удару стихии, все спасательные службы, МЧС, а также коммунальные службы работают в авральном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Стихия, к сожалению, достаточно безжалостна. Пока продолжаются последствия вот этих аномальных осадков, идёт борьба, но усилия чрезвычайно энергичные прикладываются», — добавил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Краснодарский край 24 октября. На следующий день из-за подтоплений в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день известно о шести погибших и 13 пострадавших.

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Точный ущерб от удара стихии ещё не подсчитан, однако уже можно с уверенностью сказать, что он будет значительным. В Апшеронском и Туапсинском районах, а также городе Сочи размыты дороги и железнодорожные пути, нарушено электроснабжение. Свыше 2,3 тыс. домовладений оказались затоплены или пострадали от воды.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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