В Кремле прокомментировали ситуацию с убийством Хашогги

Москва, , 12:42 — REGNUM В Кремле приветствуют сообщения о том, что власти Саудовской Аравии выступают за расследование убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в России услышали заявление королевской семьи с осуждением убийства журналиста.

«Всё остальное — это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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