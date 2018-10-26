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В Кремле прокомментировали ситуацию с убийством Хашогги

Политика

По словам официального представителя Кремля, в России «услышали» заявление королевской семьи с осуждением убийства журналиста

Москва, 26 октября 2018, 12:42 — REGNUM  В Кремле приветствуют сообщения о том, что власти Саудовской Аравии выступают за расследование убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в России услышали заявление королевской семьи с осуждением убийства журналиста.

«Всё остальное — это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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