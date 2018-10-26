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«Победителей не будет»: Горбачев не исключил начала ядерной войны

Политика

«Риск ядерного противостояния лишь обостряется»

«Победителей не будет»: Горбачев не исключил начала ядерной войны
Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США
Сгоревший в ядерном пекле

Вашингтон, 26 октября 2018, 12:34 — REGNUM  Планы Соединенных Штатов Америки выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются объявлением новой гонки вооружений, написал бывший президент СССР Михаил Горбачев в статье для газеты The New York Times.

«Объявлена новая гонка вооружений», — написал Горбачев.

Он добавил, что победителей в «войне всех против всех» не будет, особенно если она закончится ядерной войной.

«И такую возможность исключать нельзя, — пишет Горбачев. — Риск ядерного противостояния лишь обостряется».

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При этом бывший президент СССР напомнил, что это не «первая жертва милитаризации международной политики». Так, в 2002 году Вашингтон вышел из Договора о противоракетной обороне, в 2018 году— из ядерной сделки с Ираном, а военные расходы Пентагона взлетели до «астрономического уровня» и продолжают расти, уточнил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, который действовал между Москвой и Вашингтоном с 1988 года. По словам американского лидера, Соединенные Штаты выходят из договора из-за якобы «нарушения» его положений Россией.

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Ядерное оружие
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