Эрдоган сделал последнее предупреждение по Сирии

Анкара, , 12:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал 26 октября «последнее предупреждение» тем, кто представляет угрозу границам страны, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением турецкий президент вступил на встрече с лидерами местных отделений правящей партии «Справедливости и развития». Он подчеркнул, что Анкаре намерена обратить свое внимание на сирийских курдов, действующих восточнее реки Евфрат.

Турецкий лидер также призвал власти Саудовской Аравии раскрыть местонахождение тела убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

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