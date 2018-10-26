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Нацкомиссия Казахстана обсудила модернизацию общественного сознания

Политика

Участники заседания обсудили обновление программы «Руани жангыру»

Астана, 26 октября 2018, 12:21 — REGNUM  Национальная комиссия Казахстана по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте республики обсудила результаты реализации программы «Руани жангыру», сообщает 26 октября агентство «Казинформ».

Заседание комиссии прошло под председательством руководителя администрации президента Казахстана Асета Исикашева. В ходе заседания глава администрации подчеркнул важность наполнения программы «Руани жангыру» новым содержанием.

В частности, в рамках программы планируется запустить новый проект «Ауыл — ел бесиги», который направлен на повышение авторитета сельского работника.

По результатам заседания комиссии правительству Казахстана поручено разработать план по реализации программы «Руани жангыру» на 2018−2019 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство сельского хозяйства Казахстана разрабатывает план мероприятий, направленный на поднятие авторитета и социального статуса сельскохозяйственного работника.

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