Качество топлива и сохранение языков — что важнее для власти: Радио REGNUM

Москва, 26 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- В России появится Фонд сохранения и изучения родных языков народов страны;
- Росстандарт предложил проводить контрольную закупку топлива;
- Ушёл из жизни актёр Николай Караченцов;
- Врио губернатора Приморья высказался об объединении регионов ДФО;
- Спальня с женщинами и детьми обнаружена на раскопках Помпеи.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/797.
Читайте ранее в этом сюжете: Новый этап игры НАТО в недоверие к России: Радио REGNUM