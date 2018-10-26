Вице-премьеру Украины не понравилась русская речь на форуме в Белоруссии

Минск, , 12:07 — REGNUM Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко попросил белорусских коллег говорить на родном языке, а не на русском. Такую просьбу он адресовал участникам форума регионов Белоруссии и Украины, который 26 октября проходит в Гомеле.

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Приветствуя собравшихся, чиновник напомнил о состоявшемся две недели назад заседании украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Тогда рабочим языком встречи был выбран русский.

«Сегодня здесь, на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — заявил вице-премьер-министр.

Однако на просьбу украинского коллеги никто не откликнулся. Выступать на русском языке продолжили не только белорусские участники форума, но и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

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Напомним, 25−26 октября в Гомеле проходит I форум регионов Белоруссии и Украины. Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Пётр Порошенко.

Борьба с русским языком на Украине ведётся уже давно и разными методами. Например, украинская детская писательница Лариса Ницой призналась, что «ввела украиноязычный режим» в детском лагере в Карпатах, куда её пригласили работать. Несмотря на то, что здесь было много русскоязычных детей и вожатых-воспитателей, писательница потребовала говорить с детьми только на украинском, пригрозив штрафами за разговоры на русском языке. При этом за публичные выступления на украинском детей даже поощряли — конфетами.

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