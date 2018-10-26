Дан ответ, почему в РФ до сих пор нет сильной левой партии

Москва, , 11:58 — REGNUM Российскому обществу нужна не марионеточная левая партия. Так общественный и политический деятель Юрий Болдырев 26 октября прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM результаты социологического исследования, проведённого специалистами РАНХиГС и показавшего, что в РФ очень силен общественный запрос на партию, исповедующую умеренную консервативно-левую идеологию с сильным социальным уклоном.

«Обществу хватило силы сформулировать то, чего оно хочет, при помощи социологов, задававших наводящие вопросы, но не хватает силы реализовать это, — сказал Болдырев. — Создайте вы десять партий, тут же включаются все рычаги для того, чтобы сделать лидеров этих партий, ключевых людей так или иначе зависимыми и находящимися в положении марионеток. Это и есть острие борьбы. Люди недостаточно организованы для того, чтобы снизу поддерживать тех, кто не продаётся, и наоборот, жёстко от имени общества карать тех, кто продаётся. Нужна большая последовательность и меньшая падкость на искушения. Но жизнь продолжается. Наши прапрадеды не могли себе даже представить многое из того, что сегодня является нашими правами и свободами».

Напомним, как сообщили 25 октября «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведённый социологами РАНХигС, жителям РФ не хватает партии умеренно консервативного левого толка. Потенциальный электорат такого политического объединения социологи оценили в 49%. Кроме того, отмечается, что, по мнению 34% опрошенных, по-настоящему народная партия должна поддерживать диалог с населением, 17% уверены, что такая партия должна бороться с правительством, а 15% предпочли бы, чтобы она не имела среди своих сторонников чиновников и олигархов.