На Украине боятся, что Россия введет плату за проход судов в Азовское море

Киев, , 11:47 — REGNUM «Россия может заставить Украину платить за проход кораблей через Керченский пролив». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший офицер оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов.

«Возможны финансовые претензии со стороны России. Раньше они нам платили за проход в Керченском проливе, теперь они постараются заставить платить нас и всех остальных», — сказал Жданов.

По его словам, «Кремль может заблокировать Азовское море для судов, которые направляются в украинские морские порты», чтобы «принудить» Украину отказаться от Крыма или выполнять политическую часть минских соглашений.

«Ура, наконец-то мы прозрели, что Керченский мост ограничил тоннажность судов и фактически уменьшил грузооборот двух портов в Бердянске и Мариуполе. Поведение Российской Федерации похоже на политический и экономический шантаж с целью принуждения к каким-либо действиям. Впоследствии будет продолжено давление либо по Минским договоренностям и признании аннексии Крыма», — прогнозирует Жданов.

При этом он отметил, что на загрузку морских портов в Азовском море повлиял экономический спад, а также потеря Крыма и части Донбасса.

Он также считает, что в настоящее время нет юридических оснований, чтобы утверждать о неком кризисе в Азовском море.

«Пока мы не денонсировали договор о совместном использовании Азовского моря как внутреннего, нет политических и юридических оснований для введения военного положения. Сегодняшний кризис на словах, он надуманный, под собой он не имеет юридического статуса», — подытожил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Кремль нарастил военное присутствие в Азовском и Черном морях, чтобы совершить атаку на Мариуполь».

Напомним, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Документ содержит пункт о создании должности специального представителя Евросоюза по Крыму и Донбассу. В юрисдикцию этой должности будет включена и ситуация в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что «Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро».